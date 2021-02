Deepfake, si finge Tom Cruise su TikTok e inganna molti

Il mondo dei deepfake torna al centro dei riflettori e questa volta lo fa passando per il noto social network cinese TikTok. Infatti, proprio mediante quest'ultimo qualcuno si sta fingendo una celebre star, ingannando molti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, recentemente qualcuno ha deciso di aprire un account TikTok, chiamato "@deeptomcruise", fingendo di essere il popolare attore statunitense. Il profilo ha già raccolto oltre 250.000 follower e quasi 850.000 like, ma i contenuti pubblicati dall'account fanno uso della tecnica deepfake.

Si tratta di un fenomeno ormai abbastanza diffuso, che sta generando importanti dibatti già da qualche anno. Per chi non lo sapesse, senza entrare troppi in tecnicismi e per farla il più semplice possibile, i video realizzati mediante questa tecnica sfruttano l'intelligenza artificiale e contenuti esistenti per cercare di rendere un filmato particolarmente simile alla realtà, nonostante sia stato realizzato "al computer".

I deepfake sono diventati sempre più difficili da riconoscere nel corso degli anni, tanto da causare non poche preoccupazioni. Quanto sta accadendo su TikTok non fa altro che dimostrare ulteriormente fino a che punto può spingersi questa tecnica. Certo, questa volta è stato esplicitato il termine "deep" nel nickname, che lascia intendere che si tratti di un account deepfake, ma in futuro questo potrebbe non accadere.

In ogni caso, le principali piattaforme social dispongono già di regole precise in merito all'impersonare altre persone in questi "luoghi virtuali", cosa che non è ovviamente consentita. Tuttavia, non è ancora chiaro quale sia la posizione di TikTok in merito ai deepfake. Per il resto, analizzando i video al dettaglio, compresi quelli del succitato falso Tom Cruise, spesso si possono trovare delle imperfezioni, anche "piccole", dovute all'uso della tecnologia. Questo significa quantomeno che un'attenta analisi può ancora potenzialmente "stanare" un deepfake, ma quel che è certo è che la tecnica sta diventando sempre più precisa.