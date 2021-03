Deepfake e NFT ora si possono creare direttamente dal proprio iPhone

Nell'ultimo periodo, nel mondo della tecnologia stanno attirando particolarmente l'attenzione due temi: gli NFT e i deepfake. Ebbene, ora a quanto pare è possibile creare questi ultimi utilizzando un comune iPhone.

Partendo dagli NFT, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, recentemente sta spopolando sull'App Store un'applicazione chiamata S!N‪G. Quest'ultima permette di "dare vita" a degli NFT, mantenendoli all'interno del proprio portfolio. Non manca ovviamente la possibilità di monetizzare, proteggere, condividere e gestire la propria arte digitale. L'app promette di fare tutto in pochi tap. In ogni caso, se non avete ancora capito di cosa si sta parlando, potete fare riferimento al nostro approfondimento legato al mondo degli NFT.

Per il resto, sempre stando a quanto riportato da PhoneArena (ma in un altro articolo), un'altra applicazione che sta particolarmente facendo parlare di sé nell'ultimo periodo è Avatarify: AI Face Animato‪r, anch'essa disponibile sull'App Store. In parole povere, quest'ultima consente di creare dei deepfake direttamente dal proprio iPhone. Ovviamente, il dibattito in merito è già particolarmente acceso, in quanto non sono in pochi coloro che ritengono che un'app disponibile nello store digitale ufficiale di Apple non dovrebbe consentire di fare questo.

In ogni caso, se volete approfondire l'argomento, potete dare un'occhiata a quanto spiegato dal creatore del deepfake relativo a Tom Cruise, che qualche settimana fa aveva attirato l'attenzione su TikTok.