DeepMind MuZero può battervi a qualsiasi gioco senza conoscerlo

"Conosco il Kunk-Fu" diceva Neo dopo 10 ore ininterrotte di upload di informazioni nel suo cervello, nel capolavoro delle Wachowski del 1999. Probabilmente un'intera generazione ha fantasticato di poter prendere un bel 10 alla verifica di matematica col metodo Matrix e per quanto ci possiamo sforzare, quel futuro è ancora lontano.

C'è invece chi, alla DeepMind, ha pensato bene di creare qualcosa in grado di saltare a piè pari questo passaggio, sviluppando un'Intelligenza Artificiale che non ha neanche bisogno di apprendere. L'azienda è balzata agli onori della cronaca giusto un mese fa per aver dato uno scossone al mondo della biologia grazie ad AlphaFold 2.

Nasce così DeepMind MuZero, la prima IA in grado non solo di padroneggiare qualsiasi tipo di gioco, ma di farlo addirittura senza conoscerne le regole. Le IA in grado di superarci nei più comuni giochi da tavolo non sono certo una novità. Era il lontano 1996 quando Kasparov subì il suo primo scacco matto da un computer e oggi sembra essere arrivato un nuovo giorno per questa tecnologia.

La caratteristica principale di questo nuovo cervellone è proprio quella di riuscire a fare a meno di regole predeterminate: MuZero riesce di fatto a modellare l'ambiente in maniera estremamente localizzata e a inserirsi in contesti con dinamiche variabili. Cosa che, in un certo senso, ammicca all'apprendimento per esperienza che caratterizza l'essere umano.

La fonte riporta l'esempio della pioggia. Mentre un'IA tradizionale dovrebbe modellare prima di tutto la pioggia, goccia a goccia, e saperne le regole, DeepMind MuZero impara che per evitarla serve l'ombrello.

Persino gli stessi ricercatori sono rimasti impressionati dall'efficienza e dalla velocità con cui la loro nuova Intelligenza Artificiale è in grado di apprendere e padroneggiare i giochi, anche quando gli è stato imposto un predeterminato limite di mosse a disposizione.

Sarebbe bello avere un capotreno del genere, dal momento che qualcuno ha pensato bene di utilizzare l'IA per gestire i ritardi delle reti ferroviarie.