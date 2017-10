Deepweb, il New York Times ha creato un sito accessibile soltanto usando Tor

Ilha annunciato di aver creato un sito accessibile esclusivamente da). Il sito servirà per comunicare con la redazione in manierae sicura, garantendo la possibilità di fornire scoop e informazioni anche qualora ci si trovasse sotto controllo, magari da parte di un regime avverso alla democrazia.

Ma non solo, si tratta anche di fornire la possibilità a tutte quelle persone residenti in uno Stato che non garantisce libero accesso al web di informarsi grazie al Times. "Alcuni dei nostri lettori accedono ai nostri contenuti da Tor", si legge nel comunicato rilasciato dalla testata giornalistica. "Perché sono tecnicamente impossibilitati a fare diversamente; o perché si preoccupano della loro privacy o, ancora, semplicemente perché preferiscono fare così".

Al momento il sito, che una volta scaricato Tor può essere raggiunto all'indirizzo https://www.nytimes3xbfgragh.onion/, è ancora in fase di testing. Per questo, per stessa ammissione del New York Times, non tutti i servizi potrebbero funzionare correttamente. Si tratta comunque di un segnale importante nei confronti di chi, ogni giorno, lotta contro un governo che limita anche le libertà più basilari, a partire da quella d'informazione.