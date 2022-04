Defender diventa più forte su Windows 11: nasce la lista driver vulnerabili

Microsoft sa bene come coccolare i suoi utenti. Dopo l'ultimo aggiornamento che promette di semplificare il cambio browser su Windows 11, il colosso di Redmond ha spostato nuovamente la sua lente sulla sicurezza, con un importante giro di vite sul suo ottimo antivirus.

Infatti, dopo essere stato incoronato come miglior antivirus per Windows 11, Windows Defender riceve un importante aggiornamento di sicurezza, che mira a puntellare ancora di più il suo database contro le vulnerabilità.

Si parla della nuova funzionalità Vulnerable Driver Blocklist, nomen omen, un sistema che consente di bloccare i driver noti per avere problemi di vulnerabilità dall'esecuzione sul sistema operativo di Microsoft. Non solo Windows 11, tuttavia, riceverà questa funzionalità: infatti, anche Windows 10 e Windows Server dal 2016 in su dovrebbero ricevere questo importante update.

Quanto alla sua attivazione, Microsoft sostiene che verrà attivata di default solo su una ristretta schiera di dispositivi, per l'esattezza quei computer dotati di Windows 10 in modalità S e quelli con funzionalità HVCI attive.

Per tutti gli altri device, invece, la nuova Blocklist sarà del tutto opzionale e attivabile dalla voce Sicurezza delle Impostazioni di Sistema. In particolare, bisognerà selezionare "Sicurezza di Windows" poi "Sicurezza dispositivi" e successivamente "Dettagli Isolamento Core". Da questa schermata, infine, l'attivazione di "Integrità della memoria", dovrebbe attivare la feature aggiuntiva in seguito al riavvio del sistema.