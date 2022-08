La DeFi è al capolinea? Ethermine inventa la 'censura' per Tornado Cash

Nonostante il ban USA a Tornado Cash abbia messo in difficoltà il noto mixer accusato di aver agevolato il furto ai danni di Axie Infinity, il sistema ha dato dimostrazione di "forza" in un sistema piuttosto curioso.

Infatti, dopo l'imposizione di questo nuovo regime sanzionatorio, qualcuno ha iniziato a regalare ETH ai VIP tramite Tornado Cash per dimostrare "l'ineluttabilità" della finanza decentralizzata.

In questo modo, l'anonimo benefattore di 0.1 ETH ha voluto mostrare come, di fatto, sia impossibile fermare le transazioni in un sistema privo di intermediari.

L'unica possibilità di mitigare questo fenomeno si pensava che fosse quella di provvedere al blocco degli indirizzi di destinazione gestiti tramite exchange, ma questo avrebbe di fatto escluso dall'equazione tutti quegli indirizzi gestiti in maniera autonoma. Tra gli indirizzi vittima di questo sistema troviamo persino quello di Justin Sun, poi bloccato da Aave, a ulteriore dimostrazione dell'efficacia di queste microtransazioni da 0.1 ETH, anche se il sistema ha poi provveduto a rimuovere tali blocchi.

L'ultima novità in questo frangente, però, ha dell'incredibile. Infatti, il pool di Ethermine, il più grande miner Ethereum in circolazione, ha smesso di processare le transazioni Tornado Cash dal 9 agosto 2022, dando vita a una censura a tutti gli effetti al sistema e applicando le sanzioni dell'OFAC.

Una notizia che saprà di sollievo per molti ma non per tutti, poiché questa decisione, qualora confermata in via definitiva, potrebbe essere una enorme violazione dei principi cardine della blockchain, che invece dovrebbe essere, per citare cryptoslate, open-source, libera, inclusiva e, soprattutto, decentralizzata.