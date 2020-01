È definitivamente finita: MoviePass ha dichiarato bancarotta

Dopo l'interruzione del servizio a settembre 2019, oggi si chiude definitivamente l'epopea MoviePass. Infatti, l'azienda ha dichiarato bancarotta e il CEO e tutti i membri del consiglio si sono dimessi. Insomma, questa volta MoviePass non tornerà.

Stando anche a quanto riportato da Engadget, nell'ultimo periodo erano state valutate diverse alternative per cercare di salvare il servizio o comunque di vendere l'azienda, ma nessuno si è fatto avanti e quindi MoviePass ha dovuto dichiarare definitivamente bancarotta.

Si chiude così la caduta in disgrazia di un servizio che prometteva di diventare il "Netflix delle sale cinematografiche". In parole povere, gli utenti potevano andare al cinema tutte le volte che volevano (l'unico limite era quello di un film al giorno) sottoscrivendo un abbonamento. Tuttavia, il modello di business non ha funzionato come avrebbe dovuto e quindi ad agosto del 2019 è arrivata la limitazione degli ingressi inclusi nell'abbonamento a 3 al mese.

In precedenza, il costo dell'abbonamento era anche stato aumentato da 9,95 dollari al mese a 14.95 dollari al mese. In definitiva, nonostante le giustificazioni dell'azienda, tutti questi tentativi di fare cassa hanno fatto infuriare gli utenti e non è andata a finire bene.

Insomma, oggi è stata messa una volta per tutte la parola fine all'utopia del cinema illimitato.