La definizione di chilogrammo cambia per sempre, adesso è una costante universale

Dopo ben 130 anni dalla sua introduzione, entra in vigore una nuova definizione di chilogrammo. Alla fine dello scorso anno questo cambiamento è stato votato all'unanimità durante la Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure di Versailles.

Il chilogrammo prima era infatti indicato da un cilindro metallico custodito in Francia che, dopo 150 anni, stava iniziando a deteriorarsi. Questo cilindro, realizzato in una lega di iridio (10%) e platino (90%), durante gli anni aveva perso una massa di circa 50 microgrammi.

Un chilo quindi, deve essere un chilo, e per evitare questi problemi, si è scelto di raffigurare questa unità di misura con delle leggi matematiche, indissolubili e universali. Il chilogrammo si baserà quindi sulla costante di Planck, una legge della natura che si può trovare ovunque nello spazio e nel tempo.

Questo cambiamento è stato effettuato anche su altre unità di misura: l'ampere è adesso definito dalla carica dell'elettrone, il kelvin verrà indicato con la costante di Boltzmann, e infine la mole, che verrà indicata d'ora in poi con il numero di Avogrado.

Queste modifiche, ovviamente, sono state attentamente orchestrate in modo che non influissero sulle persone in alcun modo. L'unico cambiamento sarà per gli scienziati, che nel tempo guadagneranno dei vantaggi non indifferenti, sia per i calcoli, sia per le nuove tecnologie, creando sempre strumenti più accurati e sensibili.