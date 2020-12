La definizione inglese di 'tesoro' potrebbe cambiare per preservare i reperti più antichi

Per quanto possa suonare banale la volontà di cambiare la definizione di "tesoro", per il mondo accademico inglese non lo è. Secondo la legislazione attuale, molti reperti archeologici "rari" possono finire nelle vetrine private di chi li compra all'asta, ostacolando la divulgazione storica portata avanti dai musei al pubblico generale.

Nel 1996 il governo britannico emanò il "Treasure Act", che sancì una definizione abbastanza chiara, ma discutibile, di "tesoro storico": tutto ciò che ha più di 300 anni ed composto da oro o argento. Questo, ovviamente, andava ad escludere tutti quei manufatti antichi creati in bronzo, legno, etc...

Ciò che rimase fuori da questo significato, venne automaticamente scartato e, non potendo diventare patrimonio della corona (quindi, pubblico), finì per essere venduto a privati in aste - negando la popolazione di conoscere elementi della propria storia, della propria nazione.

Questo problema si è reso più evidente negli ultimi anni. L'età d'oro dell'archeologia, col supporto di un costante sviluppo tecnologico, ha portato alla luce numerosi oggetti, anche molto antichi, che non rientrano dei criteri dettati dalla legge e non possono essere esibiti nei musei nazionali.

Spesso è l'iniziativa degli stessi archeologi a permettere al pubblico di conoscere l'esistenza di alcuni manufatti. Non è raro che chi trovi un reperto, lo paghi a proprie spese e lo dia a dei musei nazionali. Come nel caso del "cavallo di Leasingham", una spilla in bronzo datata tra il II e IV secolo a.C.

Ci sono stati dei casi in cui persino il governo britannico si è dovuto imporre sopra le case d'asta. Per esempio, nell'Essex venne trovata una statuetta di rame raffigurante un uomo romano incappucciato. Per evitare che venisse venduta ad un privato, il Ministero della Cultura ha ritardo di proposito il rilascio di una licenza di esportazione per permettere al Chelmsford City Museum di raccogliere i fondi necessari per comprarlo.

E' importante dire che alle attuali discussioni parlamentari, occupate anche sul progetto di costruzione di un tunnel sotto Stonehenge, hanno partecipato ricercatori, dirigenti di musei e persino appassionati interessati alla questione. Ovviamente, i membri più esperti di questo grande gruppo hanno fornito i loro consigli, cercando di dirigere i rappresentanti nella via più giusta.

Ancora non vi è un disegno di legge chiaro, ma la bozza ha entusiasmato anche il celebre British Museum. Il direttore della sezione reperti antichi e tesori, Michael Lewis, ha pubblicamente affermato: "Saremo felici di metterci a disposizione e a collaborare con il Ministero della Cultura per riformare la legge sui tesori storici. Vogliamo proteggere il nostro patrimonio e vogliamo incoraggiare tutti i ricercatori, dilettanti o professionisti, ad avere un comportamento il più rispettoso possibile nei confronti dei manufatti".

Sembra che questo problema dei reperti antichi venduti all'asta non sia solo diffuso in Inghilterra, ma anche in Germania.