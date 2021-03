La deforestazione potrebbe innescare la prossima pandemia

Secondo un recente studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Veterinary Science, la costruzione di piantagioni per la creazione di olio di palma, il disboscamento delle foreste e la conversione di aree erbose, sono tutte azioni associate alla creazione di focolai di malattie, in particolare quelle trasportati da zanzare e altri animali vettori.

I ricercatori hanno esaminato diverse fonti di dati, comprese le informazioni sulla costruzione di piantagioni, aumenti e diminuzioni di terreni forestali e hanno segnalato focolai di malattie in tutto il mondo dal 1990 al 2016. Questi eventi si influenzano a vicenda? Per scoprirlo gli scienziati hanno creato dei modelli su misura.

Si è scoperto che sia la deforestazione che il rimboschimento, la pratica di convertire la terra in foreste, erano fortemente correlate con i focolai di alcune malattie; qualcosa affermato anche in altre ricerche precedenti. Epidemie come la malaria e l'Ebola, infatti, in paesi tropicali come Brasile, Perù, Myanmar, Indonesia e Malesia avevano forti associazioni con la deforestazione.

"Non conosciamo ancora i meccanismi ecologici precisi in gioco, ma ipotizziamo che le piantagioni di palma da olio, che si sviluppano a scapito delle aree boschive naturali, e la creazione di una foresta monospecifica a scapito delle praterie, vengono caratterizzate dalla perdita di biodiversità. Questi habitat semplificati favoriscono i serbatoi animali e i vettori di malattie", ha dichiarato infine l'autore dello studio, il Dr. Serge Morandin.

Insomma, l'intromissione dell'uomo nella natura non è mai una cosa buona, e questo studio ne é la prova.