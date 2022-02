In questo luogo la degradazione del suolo è spaventosa: lo conosciamo tutti bene

Gli effetti combinati di pratiche territoriali non sostenibili e i cambiamenti climatici hanno fatto degradare il suolo così velocemente in questa zona che è diventato un vero e proprio avvertimento per tutti. Purtroppo, stiamo parlando di un luogo che conosciamo molto bene: la regione del Mediterraneo.

Una recente pubblicazione di una commissione europea sulla salute del suolo, infatti, ha rilevato che fino al 70% dei suoli nell'UE sta perdendo la capacità di svolgere funzioni ecologiche cruciali (a proposito, ecco quanta terra dobbiamo ripristinare per salvare il pianeta). La regione del Mediterraneo ha i tassi di erosione più elevati dell'Unione Europea e i livelli più bassi di sostanza organica nel suolo.

I suoli poco profondi del Mediterraneo sono particolarmente suscettibili all'intrusione di acqua di mare, all'erosione, alla siccità e agli incendi. Non solo: è stata notata una grande contaminazione del suolo con metalli pesanti e pesticidi. In poche parole i processi del suolo non stanno funzionando correttamente, portando alla degradazione della terra circostante.

"I cambiamenti ai sistemi agricoli, insieme ad altri cambiamenti nell'uso del suolo, stanno portando a livelli critici di perdita di habitat", scrivono gli autori sulla rivista Science of the Total Environment. "Questa è una preoccupazione particolare poiché la regione del Mediterraneo è caratterizzata da una straordinaria biodiversità, con un gran numero di specie endemiche".

Lo studio sottolinea come non esista ancora una legislazione europea specifica capace di proteggere dall'urbanizzazione i suoli rurali. "Nel complesso, vi è una generale mancanza di valutazioni sistematiche regolari dei suoli mediterranei e di un'autorità formale per raccogliere e sintetizzare le informazioni disponibili", concludono gli autori dello studio.