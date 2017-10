Dei nuovi farmaci sono in grado di fermare e invertire la riproduzione dei virus

Una nuova classe di farmaci avrebbe la proprietà diil meccanismo di riproduzione dei virus ed invertirlo, così da impedirgli di crescere tramite le cellule del corpo umano. Il risultato viene spiegato in un paper scritto da olandesi, tedeschi e nord americani.

Come è noto i virus sono una minaccia costante per la salute pubblica: una volta entrati a contatto con un essere umano sfruttano le loro cellule per riprodursi, sfruttando il meccanismo di duplicazione della cellula stessa per moltiplicarsi. Gli anticorpi possono uccidere i virus al di fuori delle cellule ma non possono fermare la riproduzione del virus stesso una volta che ha infettato una cellula.

Nella cellula il virus inserisce dei nucleotidi (ovvero i blocchi basilari che compongono DNA ed RNA) nei filamenti di RNA, così da modificare il codice inizialmente inviato dal nucleo per riprodursi. Usando l'enzima RNA polimerasi il virus esprime i propri geni e si replica comunicando alla cellula di creare una copia di sé stesso.

Tramite delle pinzette magnetiche i ricercatori sono stati in grado di studiare il meccanismo di riproduzione dei virus monitorando l'enzima RNA polimerasi mentre costruiva il nuovo RNA per riprodurre il virus. In questo modo è stato possibile raccogliere un set di dati enorme utile per effettuare delle statistiche su diversi farmaci da testare.

Tra gli antivirali testati c'è il T-1106 che è stato già usato contro l'influenza, ma il cui meccanismo basilare è sconosciuto. I ricercatori sono riusciti a capire che l'antivirale non solo ferma l'enzima RNA polimerasi, ma inverte il processo di riproduzione del virus. Grazie a questa nuova ricerca tutti i farmaci che usano il T-1106 potrebbero subire un'accelerazione nella produzione.