Anche i delfini hanno la memoria episodica: i risultati sono sconvolgenti

Pensate che la memoria episodica sia una capacità propria solo dell'essere umano? Non è così. Molti studi dimostrano infatti, che sia insita anche in molti uccelli o mammiferi e l'ultima ricerca afferma anche fra i delfini.

La memoria episodica è una memoria a lungo termine che ci permette di ricordare e di far tornare alla mente anche i più piccoli dettagli di una situazione, ritenuti delle volte secondari, quale ad esempio gli abiti indossati da una persona con la quale abbiamo colloquiato.

Uno studio condotto dalla Cambridge University Press ha dimostrato che si tratta di una capacità non solo tipica di molti mammiferi ed uccelli, come visto in ricerche ad esempio condotte sulle seppie dotate di memoria “perenne”, bensì, anche dei tursiopi. Sono stati messi alla prova otto delfini. In una prima fase, questi, sono stati addestrati nel recuperare una palla dalle mani di alcune persone a bordo piscina.

Da sottolineare che erano presenti altri esseri umani "di controllo" privi di palla in modo tale da abituare i delfini ad ignorarli. Inoltre, al fine di evitare che i tursiopi associassero una persona alla presenza o meno di una palla, i vari soggetti si sono scambiati spesso di postazione fra loro.

In una fase successiva è stato chiesto alle persone in questione di nascondere la palla dietro la schiena, in modo tale che fossero gli stessi delfini a scegliere, basandosi solo ed esclusivamente sulla loro memoria episodica. I risultati sono stati privi di dubbi.

Anche i delfini presentano la memoria episodica, un tempo ritenuta esclusiva degli esseri umani. Infatti, tutti e otto hanno identificato, senza commettere alcun errore, la posizione delle persone con la palla nascosta e addirittura sette su otto sono riusciti a identificare gli esseri umani, che nei loro ricordi, tenevano la palla in mano.

Sembra proprio che questi simpatici animali non smettano di sorprenderci grazie alle loro caratteristiche. Decisamente peculiare nei delfini è la respirazione ad esempio. Pur essendo considerati dei mammiferi, utilizzano dei fori posti sulla sommità del capo, come se fossero delle vere e proprie narici.