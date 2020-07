I delfini non sono sempre stati carini e coccolosi: 25 mln di anni fa erano superpredatori

I delfini potrebbero sembrare creature docili... ed effettivamente lo sono. Tuttavia, i loro lontani parenti, non sarebbero stati altrettanto amichevoli. Gli scienziati hanno identificato uno scheletro quasi completo di un delfino lungo 4.8 metri che viveva in quella che oggi è la Carolina del Sud circa 25 milioni di anni fa.

Con denti grandi e simili a zanne, questa creatura è stata un superpredatore in grado di nutrirsi e cacciare ad alta velocità come un'orca. La scoperta potrebbe aiutarci a capire meglio come i due tipi di balene moderne, odontoceti come i delfini e le balene, e i Misticeti come le megattere, abbiano evoluto le loro caratteristiche uniche.

Lo scheletro è stato trovato negli anni '90 ma inizialmente - come spesso accade - è stato classificato erroneamente, ed è il primo scheletro quasi completo di Ankylorhiza tiedemani ad essere analizzato. La posizione di questo delfino gigante come antico predatore terminò circa 23 milioni di anni fa, quando si estinse. Da allora, altre balene e delfini si sono alternati, ma oggi l'unico predatore di questo tipo all'apice è l'orca.

"Le balene e i delfini hanno una lunga e complessa storia evolutiva e, a prima vista, potresti non avere quell'impressione dalle specie moderne", afferma il paleontologo Robert Boessenecker, del College di Charleston. "I reperti fossili hanno davvero spaccato questo lungo e tortuoso percorso evolutivo, e fossili come Ankylorhiza aiutano a chiarire come è successo." Altri fossili sono in attesa di studio e i ricercatori sperano che ci siano molte altre scoperte da fare.