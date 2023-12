Questi delfini sono i primi animali mai scoperti ad avere un 'settimo senso'

Il tursìope (Tursiops truncatus) è un cetaceo odontoceto appartenente alla famiglia dei Delfinidi e sono diventati uno dei pochi mammiferi noti ad avere un "settimo senso", ovvero la capacità di percepire campi elettrici deboli.

Questa scoperta, emersa da uno studio condotto su due delfini femmine di nome Dolly e Donna allo Zoo di Norimberga, rivela che questi mammiferi marini possono rilevare campi elettrici a corrente continua (DC) deboli come 2,4 microvolt per centimetro. Questa sensibilità è superiore a quella dei platipus, noti per la loro elettrosensibilità.

I delfini sono stati sottoposti a test in cui dovevano posizionare il naso con due elettrodi che generavano campi elettrici deboli nell'acqua circostante. Sono stati addestrati a lasciare la stazione quando rilevavano un campo elettrico e a rimanere quando non lo facevano. I risultati hanno mostrato che i delfini erano in grado di rilevare campi elettrici molto deboli, dimostrando una capacità elettrosensibile notevole.

Questa scoperta suggerisce che l'elettrosensibilità possa svolgere un ruolo più importante nella sopravvivenza dei delfini di quanto si pensasse in precedenza. Sebbene abitino spesso in acque chiare, dove la visibilità è buona, sembra che trovino l'elettrosensibilità utile abbastanza da mantenerla a un livello considerevole. La capacità di rilevare campi elettrici deboli è particolarmente utile per cacciare in ambienti dove altri sensi potrebbero essere limitati (e chissà, forse anche per fare furti).

L'abilità nei delfini è un fenomeno intrigante, specialmente considerando che possiedono già una sofisticata capacità di ecolocalizzazione. Questo "settimo senso" aggiunge un altro strato alla loro già notevole percezione sensoriale, permettendo loro di integrare diverse forme di informazioni sensoriali per navigare e cacciare nel loro ambiente marino.