I delfini riconoscono i loro amici facendo una cosa davvero schifosa

I delfini sono creature davvero molto intelligenti, ma nonostante abbiano un intelletto molto sviluppato alcuni loro comportamenti sono davvero "strani". Uno studio pubblicato questa settimana sulla rivista Science Advances ha parlato di una pratica davvero disgustosa che attuano i delfini per riconoscere amici e parenti.

Assaggiano la loro urina. "Questo dimostra non solo che possono distinguere gli animali dal gusto", spiega il professor Vincent Janik, direttore dello Scottish Oceans Institute e autore principale dello studio, "ma anche che riconoscono gli animali attraverso i loro sensi, suggerendo una complessa rappresentazione di animali familiari nel cervello di un delfino".

Attenzione, però. I delfini non riconoscono i loro cari attraverso il "gusto", poiché hanno subito una perdita dei geni recettori responsabili della percezione di quattro dei cinque gusti di base nei mammiferi - spiega il documento - ma è probabile che i cetacei facciano affidamento su "cellule sensoriali insolite sulla loro lingua".

"L'uso del gusto è estremamente vantaggioso in mare aperto perché le tracce di urina persisteranno per un po' dopo che un animale se ne sarà andato", affermano gli scienziati. "Riconoscendo chi ha lasciato queste tracce, i delfini vengono avvisati della recente presenza di quell'individuo anche se non avesse segnalato la sua presenza".

Nonostante la pratica un po' schifosa, i risultati mostrano prove dell'abilità mentale del cervello dei delfini. "Date le capacità di riconoscimento rivelate nel nostro studio, pensiamo che sia probabile che i delfini possano anche estrarre altre informazioni dall'urina, come lo stato riproduttivo, o usare feromoni per influenzarsi a vicenda", spiega il documento.