I delfini hanno tratti di personalità molto simili agli esseri umani

Una nuova ricerca iniziata nel 2012 ha studiato e osservato 134 delfini tursiopi (maschi e femmine) provenienti da otto strutture in tutto il mondo. Il nuovo documento ha scoperto che avevano diversi tratti simili agli umani, in particolare quelli legati alla curiosità e alla socievolezza.

Per quale motivo essere umani e delfini hanno tratti così simili nonostante si sono evoluti in habitat così differenti? "I delfini sono stati un ottimo animale per questo tipo di studio perché, come i primati, sono intelligenti e socievoli. Abbiamo pensato che se fattori come l'intelligenza e la socievolezza contribuiscono alla loro personalità, i delfini dovrebbero avere tratti di personalità simili ai primati", afferma il dottor Blake Morton, docente di psicologia all'Università di Hull e autore principale dello studio.

Così come i primati, questi mammiferi marini hanno un cervello molto più grande di quanto il loro corpo richieda per le funzioni corporee di base. Questo eccesso di materia grigia essenzialmente alimenta la loro capacità di essere intelligenti; le specie intelligenti, infatti, sono spesso molto curiose. Nello studio, in particolare, gli esperti si sono focalizzati su cinque tratti: ampiezza mentale, coscienziosità, estroversione, gradevolezza e nevroticismo.

Ovviamente quella tra delfini ed esseri umani non è una corrispondenza esatta, ma si parla semplicemente di alcuni tratti simili. "Non voglio che la gente interpreti male [lo studio] e dica che umani e delfini abbiano gli stessi tratti della personalità - non lo fanno. È solo che alcuni di loro sono simili", afferma Morton.

I delfini non sono sempre stati carini e coccolosi come li conosciamo oggi, poiché 25 milioni di anni fa erano molto differenti. Tuttavia, oggi fanno parte della cerchi degli animali più intelligenti della Terra, tant'è che alcuni di loro adottano perfino gli orfani di un'altra specie.