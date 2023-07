I delfini usano il baby talk con i propri cuccioli? Rimarrai stupito

Gli esseri umani, quando parlano con i propri bambini o con gli animali domestici, assumono un tono di voce sicuramente più acuto, accogliente ed affettuoso. Per quanto possa sembrare incredibile, anche i delfini possono fare lo stesso.

Uno studio condotto sui tursiopi e pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, afferma che le mamme della specie cambiano l'intonazione dei loro fischi quando comunicano con i cuccioli. Inoltre, ogni tursiope ha un fischio caratteristico che funge da "nome" ed emulando il fischio di un loro simile, questi attirano l'attenzione e riescono a instaurare una comunicazione.

Gli scienziati del Sarasota Dolphin Research Program della Florida, hanno registrato per anni ed anni i fischi delle femmine adulte e dei loro cuccioli nella baia di Sarasota.

Questi suoni sono stati poi inseriti in un database e gli scienziati ne hanno studiato attentamente ben 20, registrati da 19 esemplari femmina e per farlo si sono muniti di spettrogrammi, ossia delle rappresentazioni visive dei suoni.

La scoperta è stata sensazionale; la frequenza risultava essere più alta quando tutte le 19 mamme delfino avevano vicino il loro piccolo mentre, invece, risultava essere più bassa quando erano da sole. Queste alte frequenze pare siano molto simili a quelle registrate durante una conversazione tra una mamma umana ed il suo bambino. Questo indica che i delfini hanno molto in comune con la razza umana.

Il grande cuore dei delfini permette loro di amare i cuccioli. A tal proposito, sapevi che una mamma delfino ha adottato un orfano di un'altra specie?