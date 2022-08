Un delfino impazzisce e morde almeno 6 persone sulla spiaggia

I delfini sono creature davvero incredibili e hanno addirittura delle personalità simili a quelle degli esseri umani. Nonostante la loro pacatezza nei nostri confronti, recentemente è stato segnalato l'attacco di un "delfino impazzito" che è stato responsabile di almeno sei diversi attacchi ai danni di alcune persone in Giappone.

Sulle coste di diverse spiagge della prefettura di Fukui in Giappone, infatti, i bagnanti non sono terrorizzati dagli squali, ma da questo mammifero marino. Pensate che un nuotatore ha ricevuto 14 punti di sutura dopo aver ricevuto un brutto morso alla mano dal delfino, mentre un altro bagnante ha riportato di essere strattonato sott'acqua dall'animale.

Ci sono stati almeno 17 diversi attacchi di delfini in totale da quella data, ma non è chiaro quanti siano i responsabili. C'è anche da sottolineare che gli attacchi non sono avvenuti a mare aperto, ma entro 10 metri dalla riva. Addirittura la città di Fukui ha installato dispositivi subacquei che emettono onde ultrasoniche per allontanare gli animali marini, ma non hanno funzionato.

Gli attacchi dei delfini agli esseri umani sono piuttosto rari. "Ci sono alcune parti del corpo a cui i delfini non piace essere toccati, come la punta del naso e la pinna dorsale", afferma un funzionario del dipartimento del turismo durante un'intervista con l'Agence France-Press. Questi sono mammiferi estremamente intelligenti e per questo devono essere temuti come qualsiasi altro animale che può essere trovato in natura... e 25 milioni di anni fa erano persino superpredatori.