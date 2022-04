Questo delfino è stato ucciso da persone che tentavano di cavalcarlo

"Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, ma sulla prima ho ancora qualche dubbio". Anche se questa frase non è stata detta da Albert Einstein, è sicuramente molto attuale. Recentemente, infatti, un delfino arenato su una spiaggia è stato ucciso da persone che tentavano di cavalcarlo.

L'evento è accaduto in una spiaggia del Golfo del Texas. Secondo quanto affermato, dopo che la creatura si è arenata sulla costa, un gruppo di persone lo ha portato in mare e ha iniziato a nuotare con esso. I presenti dicono che delle persone abbiano cercato di cavalcare l'animale, che purtroppo è morto prima dell'arrivo della squadra di soccorso.

"Il delfino in queste foto si è arenato vivo a Quintana Beach, in Texas, domenica sera ed è stato riportato in mare dove i bagnanti hanno tentato di nuotare e cavalcare l'animale malato", ha dichiarato il Texas Marine Mammal Stranding Network su Facebook. "Alla fine la creatura si è arenata ed è stata ulteriormente molestata da una folla di persone sulla spiaggia dove in seguito è morta prima che i soccorritori potessero arrivare sul posto".

L'evento è stato definito una "tragedia", e alcune persone cercavano perfino di tenere il pubblico lontano dal delfino fino all'arrivo dei soccorritori da Galveston. Quando si trova una creatura spiaggiata, la cosa migliore da fare è chiamare i soccorsi e gli organizzatori locali di salvataggio dei mammiferi marini. Quest'ultimi, infatti, daranno le giuste istruzioni per cercare di mantenere in vita la creatura fino all'arrivo degli specialisti.

Il comportamento di coloro che hanno cercato di cavalcare l'animale non è tollerabile e l'atteggiamento sarà punito con multe e reclusioni.