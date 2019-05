Deliveroo premia i ristoranti più cortesi con i rider, ecco la lista

A qualche settimana dal polverone scatenato a seguito della pubblicazione della lista dei VIP che non darebbero le mance ai rider, Deliveroo ha annunciato di aver dato degli attestati di merito ai ristoranti più cortesi con i rider.

Si tratta di Pokèria by Nima a Milano, Daruma Sushi a Roma, Subway a Firenze e McDonald’s a Cagliari. Questi i ristoranti vincitori della prima edizione italiana del Restaurant Awards di Deliveroo, il premio decretato dai riders Deliveroo sulla base di una survey in cui è stato chiesto di indicare il ristorante preferito per il ritiro degli ordini sulla base di alcuni criteri qualitativi.



La rilevazione, eseguita nelle città di Milano, Roma, Firenze e Cagliari, si è basata sui seguenti parametri:

Cortesia, sorriso e accoglienza del personale del ristorante;

Spazi di accoglienza durante l’attesa;

Tempo di attesa per il ritiro.

Ai quattro ristoranti vincitori è stato consegnato un attestato di merito.



Dai dati analizzati emerge che i riders di Deliveroo sono sempre più attenti e lavorano più volentieri con i ristoranti che rispettano i tempi di preparazione preventivati e che mostrano attenzione e rispetto nei loro confronti, un aspetto fondamentale non solo per garantire una consegna rapida e la soddisfazione del cliente, ma anche per evitare i tempi di attesa.



D’altra parte, per i ristoranti (sia tra i manager e che nello staff) aumenta la consapevolezza che il food delivery e i riders sono fondamentali per la crescita del loro business e del loro fatturato: i ristoranti, infatti, risultano sempre più attenti al delivery e sensibili verso gli stessi rider.



“I rider sono la linfa vitale della nostra azienda - dichiara Matteo Sarzana General Manager di Deliveroo Italia. - La nostra attenzione verso di loro è massima. Oggi con questa iniziativa vogliamo celebrare i nostri migliori ristoranti partner che mostrano sempre cortesia e rispetto nei confronti dei rider".