Deliveroo: i VIP non danno le mance, i rider si vendicano pubblicando una lista nera

Una vera e propria lista nera dei VIP facoltosi che non danno mance, è questa la prima dimostrazione di un gruppo di rider di Deliveroo scontenti di come sono trattati dall'azienda per cui lavorano. "L'app sa tutte le vostre abitudini, ma anche noi", hanno scritto i fattorini.

AGGIORNAMENTO



Dopo la diffusione della lista iniziano ad arrivare le prime smentite dei VIP. Da Fedez a Marracash molti dei personaggi coinvolti stanno rigettando le accuse, che a questo punto andranno verificate con maggiore accuratezza, ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.



NOTIZIA ORIGINALE

I fattorini che si muovono in bici sono a lungo stati considerati gli archetipi della gig economy. Il lavoro che diventa lavoretto, e che viene addirittura squalificato dalla dirigenza dell'azienda come "un hobby per chi ama andare in bici" con cui si può fare qualche soldo — come a dire, non fatevi né illusioni né pretese, il lavoro è altra cosa e un vero stipendio non lo avrete mai lavorando con noi.

Così un gruppo di rider ha deciso di alzare i toni, con il tentativo di portare i riflettori sulle loro rivendicazioni usando l'esca più efficace di tutte, il gossip, diffondendo una lista dei presunti VIP che non darebbero le mance. "Inutile dire che questi personaggi famosi vivono in quartieri residenziali extralusso o nel centro delle città e che è significativo riscontrare come sia più facile ricevere la mancia se si consegna in zone popolari o in quartieri periferici, piuttosto che in distretti o in civici fighetti e più pettinati."— affermano i fattorini.

Vediamo la lista completa, condivisa con un post su Facebook:

DJ Albertino

Teo Mammucari

Fedez

Chiara Ferragni

Andrea Musacco

Cristian Abbiati

Paolo Cannavaro

David Moss

Danilo D'Ambrosio

Noyz Narcos

Marracash

Salvatore Aranzulla

Alessandro Gentile

Leonardo Bonucci

Fabio Rovazzi

Mauro Icardi

Wanda Nara

Matteo Sarzana

Gianluca Cocco

Matteo Pichi

Gonzalo Higuain

Philippe Mexes

Clementino

Rocco Hunt

Platinette

"Attente le piattaforme digitali del deliveryfood —scrivono i rider contro il "capitalismo di piattaforma"— se non volete parlare con noi questo è il futuro che vi aspetta. (...) Pretendiamo che le nostre mance non vengano tassate, ad oggi viene trattenuta l'iva quando il pagamento avviene per mezzo del supporto di intermediazione digitale".