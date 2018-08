Dell presenta a Berlino la nuova generazione di Inspiron, con supporto Alexa

Dell, nel corso della conferenza tenuta all'IFA 2018 di Berlino, ha annunciato la nuova famiglia dei 2-in-1 Inspiron, che si caratterizzano da un design migliorato e la presenza del supporto all'assistente vocale di Amazon, Alexa.

Le famiglie presentate sono due: Inspiron 7000 ed Inspiron 5000.

La prima è caratterizzata da una scocca in alluminio spazzolato, che lo rende più elegante. All'interno di tutta la linea troviamo i processori Intel di ottava generazione U Series, a supporto di uno schermo da 13, 15 o 17 pollici con possibilità di montare un pannello 4K UHD. Sopra il display è presente una nuova webcam da 2,7 millimetri che offre prestazioni elevate anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla funzione di riduzione del rumore. Secondo Dell, si tratta della prima fotocamera integrata in un PC ad utilizzare questa tecnologia.



Le versioni da 15 e 17 pollici, inoltre, offrono anche il supporto opzionale alla NVIDIA GeForce MX150 ed Intel Optane per coloro che hanno bisogno di prestazioni più elevate. Come dicevamo poco sopra, l'Insipiron 7000 è Alexa-ready, ma l'assistente vocale arriverà solo nel corso dell'autunno.



Per quanto riguarda la disponibilità, il lancio è previsto per il 2 Ottobre a partire da 879,99 Dollari per la variante da 13 pollici, 849,99 Dollari per quella da 15 pollici e 1.099,99 Dollari per il modello da 17 pollici.

La famiglia Inspiron 14 5000, è composta dai 5481 e 5482. Anch'essi sono basati sui nuovi processori Intel. Il 5482 include una porta USB-C per l'alimentazione ed il display, ed una scheda grafica NVIDIA GeForce MX130, che però è opzionale al momento dell'acquisto. Presente anche una porta HDMI full-size, un lettore per schede microSD per espandere la memoria interna, due ingressi USB 3.1 ed una porta USB 2.0.



Il 5482 sarà disponibile dal 2 Ottobre a 599,99 Dollari, mentre il 5481 costerà 459,99 Euro.