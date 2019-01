Dell presenta il nuovo notebook gaming Alienware m17

Al CES 2019 Dell ha presentato il nuovo portatile da gaming della serie Alienware, l’m17 un notebook da 17 pollici dotato della nuove GPU NVIDIA RTX 20 e caratterizzato da un form factor dalle dimensioni decisamente compatte.

Grazie al nuovo chassis realizzato in lega di magnesio e rame, che ha permesso una riduzione del 40% del peso rispetto al suo predecessore (ora di circa 2,60kg), ed uno spessore di 23 mm, l’m17 si candida come il notebook più leggero e sottile mai creato da Alienware e si posiziona come uno dei migliori della categoria.

La dotazione hardware, è, come da tradizione del brand, di tutto rispetto e farà la felicità dei giocatori più accaniti.

A partire dalle CPU, tra le quali è possibile scegliere tra i processori Intel Core i5-8300H, Core i7-8750H e Core i9-8950HK. Le GPU disponibili, invece, sono la GTX 1050Ti, e le nuove RTX 2060, 2070 Max-Q e 2080 Max-Q. Inoltre, il notebook supporta fino a 32 GB di RAM e doppio SSD.

Due, invece, sono i display: un pannello Full HD oppure uno UHD entrambi a 60Hz. La batteria, infine, è da 60Whr, con possibilità di upgrade opzionale a 90Whr

Alienware, ha annunciato, inoltre, degli upgrade anche per il fratello minore m15, lanciato lo scorso autunno. Potrà, infatti, equipaggiare le nuove GPU RTX e il processore Intel Core i9.

I prezzi dell’Alienware m17 partiranno da $1649,99, mentre l’m15, in configurazione top, con i9 e RTX costerà $1579,99. Entrambi saranno disponibili a partire dal 29 gennaio.