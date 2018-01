Dell presenta il nuovo XPS 13 con display 4K e processore Intel

L' XPS 13 diè da tempo uno dei portatili di fascia alta più popolari del mercato. In occasione del CES 2018, la compagnia americana ha annunciato una nuova versione, completamente rinnovata sia a livello di hardware che estetico.

A causa dei limiti rappresentati dalla fibra di carbonio tradizionale, Dell ha sviluppato un nuovo materiale cristallino dal colore bianco, composto da nove strati. Nel comunicato stampa diffuso, il produttore sottolinea che l'XPS 13 sarà il primo ad utilizzare questa particolare finitura, definita "elegante per gli occhi e setosa al tatto".

Dell ha anche ridotto le cornici, già ristrette. Il nuovo XPS 13 è il 30 per cento (3,4 millimetri) più sottile. La compagnia ha incluso il processore Intel di ottava generazione quad-core ed un SSD fino a 1 terabyte.

A livello di batteria, la versione con display FHD del laptop garantisce fino a 20 ore, che arrivano a 11 ore per quella in UHD.

Dell ha anche lavorato sulla gestione del calore. L'XPS 13 è il primo notebook al mondo sviluppato con l'isolamento termico GORE, che garantisce una maggiore dissipazione del calore

Gli utenti avranno a disposizione due varianti, con schermo Full HD o 4K. Il Dell XPS 13 è dotato di una fotocamera a raggi infrarossi che consente di effettuare il login attraverso Windows Hello, ma i clienti potranno anche montare un lettore per le impronte digitali a fianco del pulsante di accensione, per un livello di sicurezza ancora più elevato.

Dell inoltre ha incluso anche quattro microfoni digitali integrati che supportano le funzioni di riconoscimento vocale di Cortana.

Il nuovo XPS 13 è disponibile su Microsoft.com e sul sito ufficiale Dell a partire da 999,99 Dollari.