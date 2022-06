Delusione per Apple Watch Series 8: potrebbe avere un chipset vecchio di due anni

Pare che Apple Watch Series 8 avrà un design nuovo, che stravolgerà i canoni estetici finora propri degli smartwatch Apple per rimetterli in linea con quelli degli iPhone di nuova generazione. Tuttavia, stando ad un esperto, sembra anche che lato hardware Apple Watch Series 8 innoverà davvero poco o che addirittura non introdurrà alcuna novità di peso.

Stando a quanto riportato dall'esperto del mondo Apple Mark Gurman nella sua newsletter settimanale Power On, infatti, il chip S8 di Apple Watch Series 8 sarà identico al chip S7 di Apple Watch Series 7, esattamente come il chip A15 di iPhone 14 sarà identico al chip di iPhone 13. Sfortunatamente, però, il chip S7 era a sua volta identico al chip S6 di Apple Watch Series 6.

In altre parole, sembra che il cuore dell'hardware di Apple Watch Series 8 sia vecchio di due anni, poiché sarebbe stato introdotto nel 2020 con Apple Watch Series 6. Solo con il modello del prossimo anno, l'Apple Watch Series 9, la casa di Cupertino dovrebbe lanciare un "processore completamente nuovo".

Le vere novità di Apple Watch Series 8, dunque, potrebbero concentrarsi sui sensori biometrici, poiché lo smartwatch Apple potrebbe misurare la temperatura degli utenti, oltre alla loro pressione sanguigna e ad altri dati clinici di cui il dispositivo tiene traccia già dalla sua attuale versione. Secondo altri esperti, poi, Apple Watch Series 8 potrebbe avere una connessione satellitare.

Gurman, poi, si è anche soffermato su Apple Watch SE 2, la proposta entry-level in campo smartwatch di Cupertino, che a quanto pare manterrà lo stesso schermo dell'Apple Watch SE di prima generazione, senza adottare il display più ampio di Apple Watch Series 7. Fortunatamente, anche l'Apple Watch SE 2 dovrebbe avere un chip S8, il quale dovrebbe rappresentare un importante upgrade rispetto al chip S5 del modello di attuale generazione.