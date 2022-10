La demenza aumenta di 6,5 volte il rischio di suicidio: arriva la conferma

Un nuovo studio dimostra che esiste una forte correlazione tra la diagnosi di demenza e il rischio di suicidio. Vediamo in che modo entrano in relazione.

La nuova ricerca condotta dal dott. Charles Marshall, docente clinico e neurologo presso il Wolfson Institute of Population Health nella Queen Mary University di Londra, ha focalizzato l'attenzione sulla diagnosi di demenza e una possibile connessione con il rischio di suicidio, come già dimostrato da altri studi presenti in letteratura.

Già nel 2021 un team di scienziati della Yale University aveva dimostrato che gli adulti di età superiore ai 65 anni a cui è stata diagnosticata la malattia di Alzheimer presentavano il doppio della probabilità di morire per suicidio rispetto agli anziani che non soffrivano di demenza.

La diagnosi di demenza che potrà anche esser fatta con esami del sangue, può risultare letteralmente devastante e il periodo immediatamente successivo alla diagnosi rappresenta forse la fase più delicata. Si tratta di una malattia che colpisce e riguarda principalmente gli anziani, ma anche condizioni croniche e abitudini comportamentali possono influire negativamente sul singolo individuo.

La nuova ricerca condotta su 600.000 inglesi ha rilevato inoltre che il rischio più alto di suicidio si riscontra durante i primi tre mesi dall'aver appreso la notizia. Nello specifico, in persone di età inferiore ai 65 anni la probabilità di morire di suicidio era addirittura più alta di 6,5 volte.

Obesità, stile di vita sedentario e diabete stanno sempre di più aumentando fra i giovani, divenendo dei veri e propri fattori di rischio per lo sviluppo della malattia. Solo la continua ricerca, come nel caso dell’algoritmo che identifica soggetti tendenti al suicidio, oltre che una forte e decisa campagna di sensibilizzazione, potranno migliorare una situazione che appare drammatica.