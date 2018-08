Denny è la prima figlia ominide di mamma Neanderthal e papà Denisova

Denny è la prima figlia che sia stata scoperta a provenire da due famiglie di ominidi diverse: sua mamma era Neanderthal e suo padre era Denisova, una specie di uomini primitivi che 50.000 anni fa vagava per l'Eurasia. Questi sono i risultati della nuova ricerca di scienziati della Oxford University, pubblicata su Nature.

Denny è l'abbreviazione di Denisova 11, il nome ufficiale della bambina ominide che è morta a 13 anni per ragioni sconosciute. Secondo Viviane Slon del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, esistevano già evidenze dell'accoppiamento tra specie diverse di ominidi, ma questa è la prima volta che viene scoperta una prova diretta della loro prole.

La prova dell'esistenza di Denny è il frammento di ossa mostrato in fondo a questa news, ritrovato nel 2012 in Siberia da archeologi russi. L'analisi del DNA di questo reperto ha confermato che i cromosomi provengono per metà dalla specie Nearnderthal, per metà da quella Denisova.

In tutto il mondo esistono meno di due dozzine di campioni di DNA di ominidi risalenti a più 40.000 anni fa, distribuiti tra Neanderthal, Denisova e Homo Sapiensa. La probabilità di trovare le prove di una specie ibrida sembrava essere troppo bassa, ma a quanto pare i ricercatori sono stati fortunati. Oppure queste specie si accoppiavano più frequentemente di quanto credano gli studiosi.

