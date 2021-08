Dente di milioni di anni testimonia la feroce aggressione di un Megalodonte ad una balena

Uno studio su un reperto fossile, risalente a milioni di anni fa, rivela un attacco sferrato da uno dei più grandi predatori acquatici vissuti, il Megalodonte, ai danni di una balena. Secondo i ricercatori il reperto rappresenta la prima prova che questi grandi predatori marini si scontrassero e predassero i capodogli.

Il reperto consta del dente del capodoglio e venne ritrovato dal co-autore dell’odierno studio, Norman Riker, in una miniera ad Aurora nella Carolina del Nord tra gli anni '70 e '80. I ricercatori non sanno con certezza quando questo scontro fra titani abbia avuto luogo, a causa della scarsa cura con cui questo ed altri reperti vennero estratti dai minatori. Gli studiosi hanno fornito, però, un periodo indicativo a cui potrebbe essere ricondotto il reperto, che si attesta tra 14 e 5 milioni di anni fa, epoche in cui le coste della Carolina del Nord erano sommerse.

Dall’analisi del dente, lungo 11,6 centimetri, i ricercatori hanno potuto attribuirlo ad una specie estinta di capodoglio e, attraverso stime ottenute tramite modelli matematici, hanno stimato la grandezza dell’esemplare. Le dimensioni si aggiravano sui 4 metri, attestando la creatura come un esemplare di piccole dimensioni, soprattutto paragonato a quelli odierni, che arrivano a 15 metri.

Dai segni lasciati sul dente, sembra che l’esemplare sia stato morso da un predatore di grandi dimensioni che i ricercatori identificano in due possibili specie: l’Otodus chubutensis e l’Otodus megalodon(le cui dimensioni potrebbero essere state sottovalutate). Queste rappresentano le più grandi specie di squalo mai esistite e sarebbero gli unici indiziati possibili dell'attacco, sia perché hanno vissuto nel periodo indicato sia per le grandi dimensioni che potevano raggiungere.

Il team, inoltre, chiarisce che, per quanto sia possibile che il predatore abbia potuto addentare il cadavere del capodoglio a pelo d’acqua, sembra più probabile che si sia trattato di una vera e propria attività predatoria.