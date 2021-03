Il dente dei narvali è una sorta di 'diario' della vita dell'animale

Uno studio ha analizzato la composizione dei famosi denti dei Narvali, un’appendice che continua a crescere con l’animale e che è una specie di “diario” della vita dell’animale.

I Narvali (Monodon monoceros) sono degli splendidi animali acquatici considerati gli unicorni dei mari. E il nome è alquanto appropriato perché essi hanno un dente che può essere lungo fino a 2,4 – 2,7 metri e che si protende come il corno di un unicorno. Questo dente che si allunga a spirale accompagna la vita dell’animale, da quando nasce a quando muore, crescendo e rimodellandosi con il passare degli anni. Il dente dei Narvali ha vari scopi ed è molto utile nella sua vita. Sembra, infatti, che serva durante la caccia per stanare e stordire le prede piuttosto che nell’impressionare le femmine durante i rituali di accoppiamento o come un sofisticato biosonar.

Ecco, quindi, che questo dente può essere considerato come una specie di “diario” che racconta la vita dell’animale per chi la sa leggere, e gli scienziati che si sono cimentati in questa impresa appartengono all’Università Aarhus in Danimarca. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Current Biology in cui gli esperti hanno “letto” la composizione chimica di questo diario, avendo una visione privilegiata di come doveva essere e di come è cambiato l’ecosistema dove viveva l’animale. Vista la longevità di questa specie si sono potute ricavare informazioni che comprendono un ampio range di tempo. Abbiamo detto che il dente può essere inteso come una specie di diario della vita dell’animale ed ogni livello di cui è fatto è una pagina del diario.

L’inchiostro che formano le parole, se vogliamo, è rappresentato dalle componenti chimiche di cui è composto e queste componenti chimiche dipendono molto dall’alimentazione dell’animale. Analizzando gli isotopi del carbonio e dell’azoto nei livelli del dente gli scienziati possono risalire a dove l’animale si alimentava. Non solo. La presenza di mercurio è anche un indicatore che rivela quanto l’animale sia stato esposto a questo inquinate. Sembra, infatti, che la quantità di mercurio rilevata sia aumentata con il passare del tempo e, come ci dicono gli scienziati, questo aumento significativo delle concentrazioni di mercurio nel dente è dovuto, probabilmente, all’incremento delle attività umane che utilizzavano questo elemento nella catena produttiva.