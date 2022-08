I denti da latte predicono le alterazioni di peso? I risultati sono sorprendenti

Dopo aver visto chi ha perso un dente da latte 13.000 anni fa, un team di ricercatori ha scoperto una specie di bioritmo dentale della crescita dei denti da latte correlato addirittura al peso corporeo negli adolescenti.

Per bioritmo si intende la velocità con la quale si viene a formare lo smalto sui denti da latte dei bambini, nonché la velocità della loro crescita. Nello specifico, i ricercatori hanno scoperto che i bambini che presentano un bioritmo più rapido, sono caratterizzati da alterazioni minori dell'indice di massa corporea nella loro adolescenza rispetto invece a coloro che dimostrano un bioritmo più lento.

Difatti, questi ultimi, hanno evidenziato una probabilità di circa sei volte più grande di avere livelli di indice di massa corporea molto più elevati durante la delicata fase adolescenziale. Si tratta di un'entusiasmante scoperta poiché potrebbe consentire di determinare il passo successivo, ovvero una correlazione estesa anche alla vita adulta dei soggetti.

Secondo il dott. Mahoney a capo della ricerca, potrebbe essere sfruttata questa sorta di "registrazione delle informazioni dei denti da latte" per prevenire esiti avversi legati al peso corporeo che potrebbero manifestarsi per l'appunto da adulti. Ciò consentirebbe di prevenire ed eventualmente di individuare precocemente problemi legati all'indice di massa corporea, fattore per niente scontato.

