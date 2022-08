Quanti denti hanno gli squali? Il loro numero vi lascerà di stucco

Gli squali sono creature davvero affascinanti, entrati all'interno dell'immaginazione collettiva come animali spietati e aggressivi. Ovviamente non è così e, anzi, è più facile essere uccisi da un cane che da uno di questi pesci. Una delle loro caratteristiche più famose riguarda il morso, ma a questo proposito quanti denti hanno gli squali?

Lo squalo bianco, sicuramente il più iconico e la specie cacciatrice più grande, ha circa 300 denti. Tuttavia le zanne di questi animali, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, sono molto deboli e poco resistenti rispetto ad altri esseri viventi, ma hanno un "potere speciale" che permette loro di sopperire a questa mancanza.

Invece di avere denti forti e granitici, gli squali hanno sviluppato un modo per sostituire i loro masticatori a un ritmo impressionante. Molte di queste creature hanno diverse file di "trituratori" che ruotano costantemente come un nastro trasportatore. I nuovi denti vengono spostati nella parte anteriore della bocca, mentre quelli vecchi vengono espulsi per fare spazio.

Quindi, nonostante un grande bianco possa avere 300 zanne, ne utilizzerà soltanto 50 "attivi" in un dato momento. Nel complesso, però, uno di questi potrebbe avere un totale di 20.000 denti nella sua vita. Pensate che il numero di zanne dello squalo bianco siano impressionanti? Lo squalo balena ne ha circa 3.000.