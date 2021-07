I denti di uno squalo estinto risolvono un mistero climatico del passato: ecco quale

La tecnologia e i metodi di indagine nei campi come la biologia, paleontologia e botanica sono diventati talmente precisi che ci permettono di capire qual era il clima sulla Terra milioni di anni fa, semplicemente studiando i denti di una specie di squalo ormai estinto.

Avete capito bene: "denti". Proprio loro sono stati la chiave dello studio apparso di recente sul sito The Conversation, dimostrando come poche molecole organiche e determinati marcatori biologici possano rilevare tantissimo sul passato e sulle le abitudine degli animali preistorici, nonché sull'habitat che li circondava.

Il mistero climatico di cui parliamo fa riferimento all'inusuale variazione di temperatura che la Terra subì circa 50 milioni di anni fa, passando da clima da "pianeta serra", molto caldo, a un uno più rigido, con periodi invernali lunghissimi e con vere e proprie ere glaciali. Gli studiosi sono concordi nell'affermare che il viraggio è avvenuto nel corso di diversi milioni di anni, ma che comunque deve essersi presentato un fattore - o una combinazione di fattori - che ne ha accelerato il processo.

Una delle teorie più in voga è quella che prende in esame l'apertura repentina dei grandi passaggi come il Canale di Drake (America del Sud - Antartide), e il Canale della Tasmania (Australia - Antartide). La loro apertura, potrebbe aver creato una nuova corrente oceanica, mescolando le acque antartiche con quelle dell'Oceano Pacifico e dell'Oceano Indiano e creando una sorta di barriera che ha permesso all'Antartide di rimanere fredda e inalterata.

Ecco quindi che entrano in gioco gli "squali tigre della sabbia", più propriamente conosciuti come Striatolamia macrota: tra i 47 e i 28 milioni di anni fa erano soliti vivere e cacciare nelle acque dell'Oceano Antartico e ad oggi, sull'Isola glaciale di Seymour, si trovano moltissimi reperti fossili dei loro affilatissimi denti.

Studiandone la composizione chimica interna ed esterna, i ricercatori hanno trovato prove concrete di quando si è aperto il Passaggio di Drake, rilevando temperature nei denti di squalo molto più calde rispetto a quelle ipotizzate. Anche gli elementi rinvenuti su queste zanne affilate lasciano pensare che l'apertura dei canali sia stato uno dei fattori chiave del cambiamento climatico preistorico, primo fra tutti la presenza non omogenea del Neodimio.

Nel frattempo, altri denti di squalo sono stati trovati in un luogo davvero assurdo.