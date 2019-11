Denti umani come orpelli: succedeva nella Turchia del Neolitico

Sono stati ritrovati denti umani, usati come orpelli decorativi, in uno dei siti in cui è presente uno dei primissimi e più antichi centri urbani della storia.

Ci troviamo in Turchia e, per la precisione, tra i resti di una delle più antiche città mai scoperte: l’insediamento denominato Çatalhöyük. Questo insediamento risale al Neolitico e, scavando tra le sabbie dell’arcaica città, gli archeologi hanno portato alla luce degli strani oggetti decorativi fatti con denti umani. All’interno della città di Çatalhöyük sono stati trovati molti oggetti decorativi, segno che chi ci viveva aveva sviluppato un certo gusto per la decorazione delle dimore. Tuttavia, questa popolazione, oltre che ad ossa e denti di animali, usava come abbellimento delle case anche i teschi dei loro cari ormai defunti.

A quanto pare, però, anche i denti dei morti servivano come decorazione, ma del corpo, questa volta. In particolare, negli scavi sono emersi tre denti (due premolari ed un molare) usati dall'antica popolazione come decorazione, tanto che i denti avevano subito delle modificazioni. Queste modificazioni prevedevano un foro, nella radice dei denti, a forma di imbuto con la parte più stretta al centro del dente e quella più larga alle due estremità esterne. La forma particolare del foro è, probabilmente, dovuta all'attrezzo che veniva usato per forare i denti, una cosa che non doveva essere affatto semplice! I denti venivano poi, in qualche modo, si levigavano e arrotondavano a causa dell’usura causata dall'uso.

Questo particolare, ci dicono gli scienziati, ci fa capire che il continuo indossarli, il continuo sfregamento del dente contro i tessuti, ha arrotondato le loro parti più sporgenti. Gli scienziati hanno, però, studiato anche i denti da un punto di vista biologico, notando che non avevano segni di malattia. Questo dettaglio è da associare, probabilmente, al fatto che i denti non sono caduti in seguito a qualche malattia, ma sono stati estratti post mortem. Come ci dicono gli esperti, questi denti potrebbero avere avuto non solo un’importanza ornamentale, ma potevano anche avere dei significati affettivi: probabilmente chi indossava i denti ed il proprietario degli stessi dovevano avere un qualche tipo di legame affettivo o familiare.