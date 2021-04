Un dentifricio come alleato contro le allergie alimentari

In futuro forse potrà essere possibile curare le allergie alimentari semplicemente lavandosi i denti. Un'azienda newyorkese ha infatti iniziato una serie di ricerche su un gruppo di adulti allergici alle arachidi con l'intento di esporli a piccole dosi giornaliere della proteina di cui hanno ipersensibilità.

L'obiettivo finale sarà quello di riuscire a creare una resistenza ed una tolleranza nei confronti dell'allergene che scatena la risposta anafilattica, ed associare un trattamento regolare ad una routine quotidiana potrebbe essere la chiave del successo di questa terapia.

Negli anni la terapia più impiegata è stata l'immunoterapia orale, che espone quotidianamente i pazienti a piccole quantità di allergene attraverso l'ingestione di ridotte dosi di cibo, tuttavia questo comporta il più delle volte una reazione al trattamento ed una crescita dell'intolleranza se il dosaggio di mantenimento non viene sorvegliato.

Un trattamento più delicato, la SLIT, o immunoterapia sublinguale, eroga piccole dosi di antigene attraverso l'instillazione di gocce sotto la lingua, ed è spesso utilizzato per allergie prese precocemente, soprattutto in età giovanile, dove i benefici della terapia sono più stabili e duraturi provocando anche meno effetti collaterali.

Tutti questi metodi, seppur efficaci nella teoria, sono difficili da attuare nella pratica quotidiana dei pazienti, che possono dimenticarne una somministrazione, ed è per questo motivo che i ricercatori del Weill Cornell Medicine di New York hanno cercato di trovare un modo per coniugare semplicità, efficacia e regolarità. E cosa vi è di più quotidiano del lavarsi i denti?

La sperimentazione quindi si è focalizzata sullo studio di un dentifricio che potesse generare una dose di allergene crescente e nel contempo diffondersi in tutta l'area orale, avendo notato anche una maggiore densità di cellule immunitarie bersaglio non solo sotto la lingua ma anche sulle guance.

I risultati di questa innovativa ricerca saranno presto disponibili, nella speranza che tale tecnica sia efficace e priva di effetti collaterali a lungo termine, e magari applicabile in futuro anche per le altre forme di allergie alimentari, rendendo finalmente il cibo sicuro per tutti.

Voi siete allergici a qualcosa? o a quale alimento non rinuncereste mai?