Alcuni dentisti hanno estratto più di 500 denti dalla bocca di un bambino

Ha dell'incredibile quanto riportato dal New Indian Express. All'inizio del mese, infatti, alcuni dentisti indiani hanno estratto più di 500 denti dalla bocca di un bambino di sette anni. La scoperta è stata effettuata dopo che il giovane è stato ricoverato per un sospetto gonfiore alla mascella inferiore sinistra.

Pratibha Ramani, professore capo del dipartimento di patologia orale e maxillofacciale, palrndo con il Times of India ha affermato che "non abbiamo mai visto così tanti denti in un umano".

I dentisti hanno ordinato una radiografia ed una TAC, che ha rivelato una "struttura a forma di borsa" nella bocca del ragazzo che conteneva 526 denti. La condizione è nota come odontoma composto. "La crescita simile a un tumore ha impedito la crescita permanente dei denti molari nel ragazzo nella parte interessata. La radiografica e la TAC hanno mostrato denti multipli e rudimentali in un tessuto simile alla borsa" ha affermato uno dei chirurgi che ha eseguito l'intervento al New Indian Express.

Dopo i risultati degli esami, i medici hanno stabilito che era necessario un intervento chirurgico per trattare la rara condizione. I genitori avrebbero subito dato l'assenso per eseguire l'intervento, mentre per convincere il ragazzo ci sarebbero volute "diverse ore".

Sethinathan del Saveetha Dental College and Hospital ha affermato che fortunatamente la patologia è stata diagnosticata nelle prime fasi. L'intervento, eseguito in anestesia generale, è durato circa cinque ore. "I denti avevano dimensioni diverse che variavano tra 0,1 e 15 millimetri. Sembravano perle in un'ostrica. Anche il pezzo più piccolo aveva una corona, una radice ed un rivestimento di smalto come un dente" afferma il medico.

Il ragazzo ora ha 21 denti, come la maggior parte dei bambini. "Sebbene la causa della condizione non sia nota, la genetica potrebbe essere una delle ragioni. Anche l'ambiente potrebbe svolgere un ruolo importante. Abbiamo iniziato uno studio per verificare se le radiazioni delle torri degli smartphone sono un fattore un tali condizioni" continuano i dentisti, secondo cui in futuro il giovane potrebbe necessitare di impianti molari.