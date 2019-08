La denuncia di alcuni mod di Youtube: Logan Paul e PewDiePie hanno trattamenti di favore

Diversi moderatori di Youtube hanno denunciato quello che ritengono essere un comportamento arbitrario e poco trasparente della piattaforma. Youtube, stando alle loro dichiarazioni, riserverebbe dei trattamenti di favore ad alcuni grossi content creator, perdonando infrazioni che sarebbero sanzionate aspramente se commesse da youtuber più piccoli.

A raccontare questa anomalia —ampiamente sospettata dalla community del sito— è un ampio approfondimento condotto dal Washington Post.

I moderatori hanno raccontato alla prestigiosa testata che in più occasioni le loro raccomandazioni di togliere gli spot pubblicitari su alcuni canali o video controversi sono state bypassate completamente dalla dirigenza del sito. La lista dei privilegiati includerebbe alcune grosse celebrity del sito, che vengono menzionate esplicitamente. Tra queste anche Logan Paul, Steven Crowder e PewDiePie.

Se in alcuni casi la piattaforma ha deciso di sospendere la monetizzazione di questi canali —come del resto è successo di recente a Crowder—, poi Youtube è tornato sui suoi passi, ripristinando la normalità.

Un portavoce di Youtube ha detto a The Verge che Google sta investendo molto nelle "persone, negli strumenti e nelle tecnologie" necessarie per gestire le enormi responsabilità del sito. Inoltre, il portavoce ha anche spiegato che le segnalazioni fatte dai tool basati su machine learning sono sempre accompagnate da una review delle policy del sito, in modo da accertarsi che "le linee siano disegnate al posto giusto".

"Applichiamo queste policy in modo costante, a prescindere dal content creator", ha poi aggiunto.

Nel frattempo gli youtuber continuano a chiedere maggiore trasparenza, da sempre uno dei grossi problemi nel rapporto tra piattaforma e content creator. Un problema vasto, che va dai meccanismi della sezione tendenze alla monetizzazione dei video, e che ha portato gli youtuber tedeschi ad aderire ad un sindacato.