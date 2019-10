La denuncia dell'UNCEM: in 1.200 comuni il cellulare non prende

L'UNCEM, nel nuovo documento pubblicato, delinea un quadro infrastrutturale preoccupante per il nostro paese. Dalle segnalazioni ricevute infatti è emerso che in 1.220 comuni italiani non è possibile accedere alla rete di telefonia mobile.

Il dato si basa su 1.450 email ricevute da sindaci, amministratori locali, che hanno chiesto di intervenire alle autorità preposte. Le segnalazioni hanno consentito di comporre un elenco di 1220 comuni con relativi borghi, frazioni, strade e pezzi di territorio da cui è quasi impossibile non solo accedere ad internet da smartphone, ma addirittura anche telefonare o mandare un SMS. Il tutto nell'era in cui gli operatori si stanno facendo concorrenza con il 5G. La mappatura però non è completa e l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani ha annunciato che la riaggiornerà tra sei mesi.

Il rapporto evidenzia ancora una volta come il digital divide italiano sia forte e preoccupante, e riguardi non solo la connettività in fibra ottica, ma anche quella mobile.

L'UNCEM a tal proposto ha avanzato una serie di proposte: lo Stato dovrebbe obbligare gli operatori ad ampliare le aree coperte, mentre l'AGCOM dovrebbe permettere "ai Comuni (o ai privati, imprese) che vogliono di acquistare ripetitori, installarli e inserirli sulla rete". Il terzo punto prevede l'individuazione sui Por Fesr delle Regioni "delle risorse economiche per i ripetitori locali".

Ad oggi le reti infatti coprono il 95% della popolazione, ma il 5% restante non tiene conto del 15% di territori.