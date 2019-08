Denuvo esordirà sui dispositivi Android con il nome di 'Mobile Game Protection'

Chiunque abbia giocato su PC nel decennio appena trascorso ha avuto a che fare con Denuvo. Il noto software DRM è stato il principale sistema di protezione in molti dei titoli AAA di ultima generazione.

Denuvo è anche conosciuto per i problemi che lo hanno spesso accompagnato, in virtù delle ingenti risorse che occupa e che degradano le prestazioni di alcuni titoli anche su sistemi di fascia alta. Oggi la società madre che sviluppa il DRM, Irdeto, ha annunciato che il software sarà disponibile anche sulle piattaforme mobile con il monicker di “Mobile Game Protection”.

Secondo il comunicato stampa: “La proliferazione di tablet e smartphone negli anni ha facilitato lo sviluppo di giochi mobile che ora occupano una fascia sostanziale dell’intero mercato del gaming. Tuttavia, questo aumento ha spinto i criminali a creare una varietà di modi per aggirare, modificare e piratare i giochi, mettendo a rischio i dati e rovinando l’esperienza di gioco degli utenti. Per far fronte a queste sfide, Denuvo di Irdeto ha lanciato il “Mobile Game Protection” per proteggere i giochi mobile dalle manomissioni”.

Irdeto afferma che la nuova piattaforma di protezione non avrà impatto prestazionale sui giochi Android e che potrà essere applicata facilmente da tutti gli sviluppatori che ne vorranno usufruire.

Resta da vedere quale sarà il reale impatto del DRM sui dispositivi mobile. Intanto Denuvo è stato confermato anche per il nuovo capitolo di Borderlands.