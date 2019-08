I depositi di sale di Marte potrebbero provenire da antiche acque sotterranee

Molti dei depositi di sale presenti sulla Terra derivano degli antichi oceani che, evaporando, hanno lasciato enormi depositi di questa sostanza. Questi stessi depositi di sale sono stati osservati sul pianeta Marte.

Non appena questi depositi sono stati scoperti ci si è subito chiesti se potessero appartenere a degli antichi oceani marziani, se cioè Marte, come la Terra, avesse avuto grandi masse di acqua.

Un nuovo studio dell’Università di Chicago offre nuovi spunti e indaga su come poteva essere Marte nelle ere passate e da dove potessero provenire questi depositi di sale.

Secondo lo studio essi, se provenissero veramente da enormi Oceani, non si troverebbero nel posto giusto. Probabilmente questi depositi di sale risalgono al periodo in cui Marte si è trasformato nel deserto di ghiaccio e sabbia che conosciamo.

Studiandoli è possibile, secondo questa ricerca, conoscere la causa che ha trasformato Marte in un deserto rosso.

Questi depositi di sale, in realtà, hanno una composizione diversa dal solito sale che siamo abituati ad utilizzare ogni giorno. Il sale di Marte è composto da Sali di Epsom, a loro volta formati da magnesio e acido solforico.

Se si riuscisse a capire come queste due sostanze chimiche si siano combinate tra loro si potrebbero avere degli indizi su cosa abbia modificato il clima di Marte.

Una prima ipotesi è che l’acqua di Marte circolasse nel sottosuolo. Questo fatto avrebbe portato il magnesio in superficie dove avrebbe poi reagito con l’acido solforico.

In più, secondo questo modello, Marte avrebbe avuto una temperatura sufficientemente calda da permettere all’acqua di circolare.

La seconda ipotesi è che il magnesio sia stato espulso in superficie lentamente. In questo caso il clima di Marte potrebbe essere stato estremamente freddo.

Tuttavia l’Università di Chicago punta sulla prima teoria, quelle delle acque sotterranee benché essa abbia un piccolo difetto.

La quantità di sale marziano difficilmente poteva provenire tutta da una sola evaporazione delle acque che, da sotto terra, arrivavano in superficie. L’acqua, quindi, per innumerevoli volte, arrivava in superficie, evaporava e rilasciava il sale.

Ma ogni volta che l’acqua sarebbe defluita sul terreno avrebbe portato a sua volta sotto terra, con sé, quando defluiva, un po’ di anidride carbonica catturata dall’atmosfera.

Alla fine, se tanta anidride carbonica avrebbe contribuito ad aumentare le temperature di Marte, troppo poca, al contrario, le avrebbe fatte precipitare bloccando il defluire delle acque.

La teoria dell’Università prevede delle scappatoie a questo apparente impasse, ma spetta alla nuova sonda che approderà su Marte nel 2020 cercare, attraverso analisi sofisticate, di trovare nuove prove a sostegno di questa ipotesi.