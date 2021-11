Di quanto si deprezzano gli smartphone dopo 1-2 anni? C'è una risposta interessante

Sarà capitato a diverse persone di chiedersi: ma gli smartphone di quanto calano di prezzo in un anno? E in due anni? Quali sono i trend di mercato dei maggiori produttori? A tutte queste domande finalmente c’è una risposta, grazie a un interessante rapporto pubblicato dal rivenditore britannico di elettronica ricondizionata, musicMagpie.

Stando alle analisi di tale rivenditore, nel caso specifico del Regno Unito il consumatore medio decide di cambiare telefono ogni 16 mesi (circa ogni anno e mezzo), un processo che gli finisce per costare circa il 50% del valore del vecchio smartphone. A perdere meno valore è Apple, con un calo medio del 41% nei primi 12 mesi e del 60% dopo 24 mesi. Segue Samsung, che vede una perdita di valore del 64% dopo un anno e del 77% dopo due.

Tra i principali produttori, dunque, OnePlus si trova in terza posizione con il deprezzamento del 69% e del 78% rispettivamente dopo uno e due anni. Situazione peggiore per gli smartphone Huawei che, soltanto dopo un anno, perdono oltre l’80% del loro valore. Bizzarre invece le statistiche per Google: i dispositivi mobili del colosso di Mountain View perdono infatti il 65% del loro valore dopo un anno, ovvero meno di OnePlus, ma dopo due anni perdono l’83%.

Per singolo smartphone, iPhone occupa l’intera Top 10 di quelli che calano meno di valore, ma ciò non dovrebbe sorprendere anche noi utenti del Belpaese. Ben due telefoni Huawei occupano invece la Top 3 di quelli che perdono più valore, con percentuali superiori all’84%. OnePlus 8 si trova al terzo posto con l’83%. Interessante notare come i primi due smartphone pieghevoli di casa Samsung sono tra i peggiori sul mercato: il primo Galaxy Flip dopo un anno ha perso l’83% del suo valore, mentre l’originale Galaxy Fold ha perso il 75% del valore.

E a proposito di smartphone Samsung, la società sudcoreana potrebbe puntare a un futuro di smartphone pieghevoli a basso prezzo.