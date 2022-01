Un deputato del Belgio ha convertito il suo stipendio in Bitcoin: è il primo in Europa

Il deputato del Parlamento della Regione di Bruxelles-Capitale, in Belgio, Christophe De Beukelaer, è diventato il primo politico dell'UE a convertire il suo stipendio in Bitcoin. La decisione è stata annunciata direttamente attraverso il suo blog ufficiale, dove ha esposto le ragione che si celano dietro questa scelta.

Nel post pubblicato da De Beukelaer il politico del Centro Umanista Democratico spiega che la scelta è stata presa per una semplice ragione: intende far crescere l'interesse intorno alla criptovaluta più importante del mercato. "Sono il primo in Europa, ma non nel mondo, a voler sensibilizzare l'opinione pubblica sulle criptovalute con un approccio del genere" si legge nel comunicato in cui cita anche la decisione del sindaco di New York di ricevere lo stipendio in Bitcoin.

"Penso che non sia troppo tardi per Bruxelles ed il Belgio per essere all'avanguardia nel settore delle criptovalute. Abbiamo già alcune grandi aziende che operano nel settore, ma è arrivato il momento di posizionarci in modo chiaro e creare un vero e proprio ecosistema" continua.

Come rilevato dagli osservatori politici, però, la decisione di De Beukelaer potrebbe non sortire gli effetti sperati, dal momento che il suo partito ha attualmente solo il 7,5% dei seggi nel Parlamento della Regione. Nonostante ciò, però, vuole far aumentare la fiducia intorno all'ecosistema ed il settore delle criptovalute, ed osserva che "possiamo vivere esclusivamente sulla blockchain, con un ritorno sui nostri risparmi e pagando le nostre bollette".

Le dichiarazioni sono diametralmente opposte rispetto all'invito del FMI inviato ad El Salvador sul Bitcoin.