Derby di Champions: Amazon valuta la trasmissione anche per i non abbonati Prime

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, l’andata del Derby di Champions League sarà trasmessa in esclusiva su Prime il prossimo 10 Maggio 2023 alle ore 21. Tuttavia, in base alla normativa vigente la situazione potrebbe cambiare.

A riportare la notizia è Calcio e Finanza, secondo cui Prime Video proprio sulla base delle regole previste da AgCom avrebbe aperto alla possibilità di trasmettere la partita in chiaro anche per coloro che non dispongono di un abbonamento Prime.

Nella fattispecie, la popolare testata riferisce che la piattaforma starebbe scegliendo il partner che dovrà trasmettere il big match in chiaro e sarebbero in corso discussioni con Sky (tramite TV8), Mediaset (su Canale 5), La7, Rai e Discovery. Una decisione finale però ancora non è stata presa e con ogni probabilità l’annuncio arriverà solo la prossima settimana.

Questa scelta è legata alla normativa Agcom riguardante la “lista degli eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro”, tra cui figurano appunto anche le semifinali di Champions League qualora dovesse essere presente almeno una squadra italiana.

“L’Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare rilevanza per la società, che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana non possono trasmettere in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito senza costi supplementari” si legge nel regolamento, che stila una lista in cui si trovano appunto “la finale e le semifinali della Champions League e della Europa League qualora vi siano coinvolte squadre italiane”.