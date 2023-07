Il Derecho, il fenomeno atmosferico più potente di un uragano ma rarissimo

Qualche settimana fa, una serie di potenti temporali ha scatenato raffiche di vento di quasi 144 chilometri all'ora, lasciando migliaia di case e aziende senza elettricità in diversi stati del Midwest in America. Questo complesso di temporali ha soddisfatto la definizione standard di un Derecho, fenomeno meteorologico piuttosto raro.

A differenza di uragani e tornado, che si muovono in spirale, i venti forti di un Derecho si muovono solo in una direzione, causando un singolo percorso di distruzione. Un Derecho deve avere almeno 100 chilometri di larghezza e 600 chilometri di lunghezza con velocità del vento di almeno 90 chilometri all'ora per la maggior parte della sua lunghezza.

In passato, le velocità del vento di un evento simile sono state registrate fino a 200 chilometri orari, paragonabili a quelle di alcuni uragani di grande entità. Il Derecho è causato da downburst, che si verificano quando temporali umidi interagiscono con aria più secca, causando l'evaporazione dell'umidità del temporale atmosferico.

Questo raffredda l'aria circostante aumentandone la densità, l'aria viene spinta verso il basso verso il terreno causando forti venti. Questo processo può portare alla formazione di un eco d'arco, un gruppo di potenti temporali che viaggiano tutti in una singola direzione in una formazione arcuata. Gli echi d'arco di lunga durata o una serie di echi d'arco raggruppati insieme diventano Derechos.

La testimonianza di come la natura possa essere devastante.