Da dove deriva 'Artemis 1'? Alcune curiosità sul nome della missione lunare

Dopo aver conosciuto lo strano equipaggio di Artemis 1, andiamo a vedere quali siano i principali obiettivi della missione e da dove derivi il singolare nome scelto dalla NASA.

Nonostante possa sembrare facile la scelta del nome per le varie missioni spaziali, nulla è lasciato al caso. Ecco che il nome selezionato, è ricco di significati e retroscena che riportano alla memoria gloriosi eventi per l'intera umanità.

"Artemis" è stato scelto per legarsi direttamente al progetto Apollo che tutti oramai conosciamo. Si è voluto quindi a distanza di oltre 50 anni, creare una sorta di filo conduttore, come a simboleggiare un passaggio del testimone. Nello specifico il nome si riferisce alla dea della mitologia greca Artemide, sorella proprio di Apollo.

Ma quali sono i principali obiettivi di questa prima missione? Se quello a lungo termine è ovviamente rappresentato da un nuovo sbarco sulla superficie lunare, in questa prima fase ci si concentrerà in particolare su vari test da effettuare e sulla raccolta di dati.

Principalmente, sarà protagonista la raccolta di informazioni sui livelli di radiazioni e sugli effetti di queste nel corpo umano. Come abbiamo visto infatti, saranno presenti due manichini di sesso femminile, totalmente ricoperti di sensori in grado di rilevare l'impatto e le conseguenze delle stesse radiazioni su un eventuale equipaggio umano.

Verranno inoltre condotti contemporaneamente, ben 4 esperimenti di biologia spaziale che si svolgeranno all'interno di uno specifico contenitore. Tutto il contenuto, tra cui semi e lieviti, verrà poi successivamente analizzato al rientro sulla Terra.

Infine, dal punto di vista tecnico ci sono alcune differenze sostanziali con le missioni Apollo. Nelle missioni Artemis si raggiungerà il Polo Sud della Luna e non il suo equatore come avvenuto in passato, a causa di varie motivazioni scientifiche.