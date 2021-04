Da dove deriva l'espressione inglese 'Elefante bianco' e a cosa corrisponde in italiano?

"White elephant" ("elefante bianco") è un modo di dire spesso usato nei paesi anglofoni per indicare tutte quelle iniziative care da realizzare e scarsamente redditizie. La storia di quest'espressione è molto interessante, perché, contrariamente a quello che potremmo pensare, non pone le sue origini nel mondo anglosassone, bensì in quello siamese.

Era, infatti, usanza dei sovrani del Siam, ovvero l'odierna Thailandia, di regalare degli elefanti bianchi a tutti quei membri dell'élite del paese che non erano ritenuti più utili e necessari nell'intricato sistema di alleanze politiche.

Questo particolare pachiderma, sia nel passato che oggi, era un animale molto raro da trovare. Per questo, fin dall'antichità, iniziò ad essere venerato in molti paesi asiatici ed associato al potere regale. La sua sacralità divenne talmente importante nella cultura siamese, che il re Rama II inserìun elefante albino nella bandiera del paese nel 1809 e vi rimase fino al 1917.

Proprio per questo, quando un aristocratico riceveva "in dono" uno di questi pachidermi sapeva che era giunta la fine della propria famiglia. L'animale, infatti, non poteva essere usato come strumento di lavoro, contrariamente agli elefanti normali, per via del suo essere sacro, e doveva essere mantenuto, garantendogli tutte le comodità possibili. Averlo era, fondamentalmente, più costoso dei benefici che un ricco signore ne avrebbe potuto ricavare se fosse stato possibile utilizzare questo raro mammifero come tutti i suoi simili.

L'espressione idiomatica "elefante bianco" venne utilizzata per la prima volta da un certo G.E. Jewsbury in una sua opera, intitolata "Letters", del 1892. In breve tempo si diffuse anche in Francia e negli Stati Uniti, venendo adottata tra le classi sociali borghesi ed aristocratiche per riferirsi ai loro affari esteri ed interni.

In Italia, invece, il termine "white elephant" non arrivò mai. E' possibile, però, nel linguaggio giornalistico e politico, sostituirlo con una locuzione coniata dal politico Luigi Sturzo nel 1958, ovvero "Cattedrale nel deserto". Con essa si possono indicare tutti quei grandi progetti industriali, soprattutto a carico dello Stato, che vengono destinati in zone dell'Italia depresse - rendendo, quindi, il tutto inutile e poco redditizio.

