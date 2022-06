Ecco da dove deriva la fantastica espressione 'pensa fuori dagli schemi'

"Thinking outside the box" è una popolare espressione che può essere tradotta in linguaggio italico in "pensa fuori dagli schemi". Si tratta di un modo di dire che è apparso per la prima volta negli anni '70, a causa di un'enigma che ha fatto andare molti fuori di testa. Esatto, le scatole non c'entrano nulla.

L'enigma in questione è chiamato "esercizio dei 9 punti e delle 4 rette" e consiste, come dice il nome stesso, nel riuscire a unire 9 punti utilizzando soltanto 4 rette e senza mai sollevare la penna o la matita. La soluzione sembra essere impossibile, anche perché è impossibile completarlo senza pensare fuori dagli schemi!

Così come potrete osservare in un'immagine qui sotto, infatti, per completare il puzzle si deve andare oltre i punti, superando quella "barriera naturale" (o scatola) formata dai pallini. Dalla sua popolarizzazione nel 1970 - anche se l'enigma risale a qualche decennio prima - il test venne utilizzato da molti psicologici e scienziati (un po' come si fa oggi con le illusioni ottiche).

La frase "pensa fuori dagli schemi" venne detta in seguito alla diffusione dell'enigma e per la prima volta venne scritta in un articolo del 1971 della rivista Data Management. "Pensa fuori dagli schemi", recitava l'articolo. "Se hai mantenuto il tuo processo di pensiero operativo all'interno delle linee e dei riquadri, allora sei nella media, perché questo è il modo in cui il tuo pensiero è stato programmato."

