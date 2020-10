Descritta l'atmosfera a 260 anni luce di distanza che 'non dovrebbe esistere'

Sull'Astrophysical Journal Letters è stato pubblicato un nuovo studio con protagonista un tipo molto insolito di esopianeta soprannominato "nettuniano caldo", il suo nome è LTT 9779b.

"Un anno su questo pianeta è meno di 24 ore. È un sistema piuttosto estremo", afferma Ian Crossfield, assistente professore di fisica e astronomia alla KU e autore principale dell'articolo. Con i suoi 1.600 gradi Celsius, sul pianeta non esiste più un'atmosfera. LTT 9779b è stato scoperto solo l'anno scorso, diventando uno dei primi pianeti delle dimensioni di Nettuno scoperti dalla missione TESS della NASA.

"Per la prima volta, abbiamo misurato la luce proveniente da questo pianeta che non dovrebbe esistere", continua Crossfield. Le letture della temperatura del pianeta sono viste come un modo per caratterizzare la sua atmosfera. "Il pianeta è molto più freddo di quanto ci aspettassimo, il che suggerisce che sta riflettendo gran parte della luce stellare incidente che lo colpisce, presumibilmente a causa delle nuvole diurne", afferma il coautore Nicolas Cowan dell'Institute for Research on Exoplanets (iREx).

Questi risultati sono solo un primo passo verso una nuova fase di esplorazione esoplanetaria poiché lo studio delle atmosfere degli esopianeti si sposta costantemente verso pianeti sempre più piccoli. Si tratta di una scoperta estremamente rara perché il pianeta è stato trovato in una regione - vicino alla sua stella - tipicamente priva di corpi celesti di queste dimensioni, il deserto nettuniano. Questo nome, infatti, indica quella regione dove si ritiene che non si possano trovare pianeti con dimensioni pari a quelle di Nettuno.

Resta molto lavoro da fare per comprendere meglio LTT 9779b e nettuniani caldi non ancora scoperti.