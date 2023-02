Nel deserto in Arabia sarà costruita una città all'interno di un cubo gigantesco

In Arabia Saudita sono tanti i progetti futuristici in corso. Primo fra tutti è sicuramente "The Line", una vera e propria città da 500 miliardi di dollari costruita in mezzo al deserto. Come se quest'ultima non fosse abbastanza, recentemente è stata presentata al mondo New Murabba, il progetto di una città all'interno di un cubo gigante.

A presentarla al mondo è stata il Principe Ereditario Mohammad bin Salman bin Abdulaziz, Primo Ministro e Presidente della New Murabba Development Company (NMDC). La costruzione sarà grande circa un terzo delle dimensioni di Manhattan e potrà essere trovata su un'area di 19 chilometri quadrati con oltre 25 milioni di metri quadrati di superficie.

Ovviamente all'interno saranno presenti attrazioni turistiche, hotel, aree residenziali e spazi commerciali. Potrete vedere un video concept nel video qui sopra. Un vero e proprio cubo colorato d'oro, chiamato Mukaab, sarà il simbolo del progetto e fornirà un punto di riferimento per gli anni a venire. Il piano prevede che la costruzione venga completata entro il 2030 - praticamente meno di 7 anni.

L'idea è quella di creare una struttura completamente eco-friendly, anche se è difficile da immaginare qualcosa di "ecologico" in mezzo al deserto. Logistica a parte, la data per il completamento di Mukaab ha già destato numerosi dubbi e preoccupazioni, soprattutto tenendo conto che per la costruzione di The Line sono state attuate numerose violazioni dei diritti umani.