Il deserto più arido del mondo una volta era fertile grazie agli escrementi degli uccelli

Situato lungo la costa del Pacifico del Cile settentrionale, il deserto di Atacama è un luogo super arido in cui solo pochissime forme di vita riescono a sopravvivere. Tuttavia, questa regione molte centinaia di anni fa sosteneva l'agricoltura, che in qualche modo prosperava per nutrire i popoli precolombiani e pre-inca.

"Com'è stato possibile questo sviluppo, viste le condizioni ambientali estreme?" si chiede un team di ricercatori, guidato dalla bioarcheologa Francisca Santana-Sagredo della Pontificia Università Cattolica del Cile. La soluzione è molteplice: antiche tecniche di irrigazione e l'uso continuo di fertilizzanti per arricchire la terra.

Gli esperti hanno analizzato 246 piante antiche e ben conservati di questo luogo: tra cui mais, peperoncino (un possibile elisir di lunga vita), zucca, fagioli e quinoa. Grazie alla datazione al radiocarbonio, gli addetti ai lavori hanno scoperto un drammatico aumento della composizione dell'isotopo dell'azoto a partire dal 1000 dopo Cristo.

Secondo i membri del team, questo aumento dell'azoto è da ricercare nel guano di uccelli, molto utilizzato come fertilizzante in tempi pre-moderni, incluso molto probabilmente nel deserto di Atacama. "Le popolazioni forse usavano altri tipi di fertilizzanti locali come lo sterco di lama, ma riteniamo che l'introduzione del guano abbia innescato una considerevole intensificazione delle pratiche agricole, un cambiamento radicale che ha aumentato la produzione di colture, in particolare il mais", spiegano i ricercatori.

Il guano all'epoca era chiamato "oro bianco" e, secondo alcuni documenti storici, la gente del posto viaggiava su piccole imbarcazioni per ottenere guano dagli isolotti rocciosi al largo della costa del Pacifico, dal Perù meridionale alla costa di Tarapacá nel nord del Cile, e lo distribuivano equamente tra tutti i villaggi presenti.